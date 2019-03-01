«Топливно-правовой центр» из Москвы хочет взыскать с двух татарстанских компаний более 66 млн рублей

ООО «Топливно-правовой центр», зарегистрированное в Москве, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ в отношении двух компаний из Татарстана, сообщается в системе «Электронное правосудие».

Ответчиками по делу выступают ООО «Регион А», зарегистрированное в Казани, и АО «Арскнефтепродукт», зарегистрированное в Арске. Третье лицо по делу — ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», зарегистрированное в Москве. Заявление относится к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 66 млн 82 тысячи 418 рублей 40 копеек. Судьей по делу назначен Тимур Гиззятов.