Эдгарда Запашного заподозрили в преднамеренном банкротстве компаний

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» собирается подать коллективное заявление в Следственный комитет на руководителя Большого московского цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.

Его обвиняют в преднамеренном банкротстве трех компаний, чтобы не платить артистам и заказчикам. Они с 2015 по 2017 год организовывали гастроли Большого московского цирка по городам России, а также в Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «Дождь». Компании отвечали за продажу билетов, но в итоге не расплатились с заказчиками и обанкротились.

Сам Запашный отвергает обвинения



Ранее телеведущая Екатерина Андреева раскритиковала методы работы в цирке Эдгарда Запашного. По ее мнению, в цирке применяется жестокая дрессировка животных.