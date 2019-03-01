Новости общества

10:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эдгарда Запашного заподозрили в преднамеренном банкротстве компаний

14:59, 01.03.2019
Эдгарда Запашного заподозрили в преднамеренном банкротстве компаний
Фото: kremlin.ru

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» собирается подать коллективное заявление в Следственный комитет на руководителя Большого московского цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.

Его обвиняют в преднамеренном банкротстве трех компаний, чтобы не платить артистам и заказчикам. Они с 2015 по 2017 год организовывали гастроли Большого московского цирка по городам России, а также в Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «Дождь». Компании отвечали за продажу билетов, но в итоге не расплатились с заказчиками и обанкротились.

Сам Запашный отвергает обвинения

Ранее телеведущая Екатерина Андреева раскритиковала методы работы в цирке Эдгарда Запашного. По ее мнению, в цирке применяется жестокая дрессировка животных.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров