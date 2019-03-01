В России запустят новый телеканал «Матч! Страна»

В России запустят новый федеральный телеканал «Матч! Страна». Он начнет вещание 2 марта с освещения XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

Телеканал будет доступен во всех регионах России в формате SD- и HD-вещания. Охват составит более 80 млн человек, сообщает пресс-служба холдинга «Газпром-медиа».

В обязательную программу трансляций канала войдут национальные чемпионаты по всем олимпийским видам. Также будет отслеживаться подготовка к чемпионату мира по боксу в 2019 году, чемпионату Европы по футболу в 2020 году, чемпионату мира по волейболу в 2022 году, которые пройдут в России.

Ранее стало известно, что в России запустят телеканал о киберспорте GINX Esports TV.