В России создали новые виды патронов

В России создан новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм.

Главный конструктор боевой экипировки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Игорь Некрасов уточнил, что они обладают свойством зажжения тяжелых видов топлива.



Также он отметил, что в рамках опытно-конструкторской работы «Ратник» были изготовлены два боеприпаса калибра 5,45 мм: улучшенной кучности стрельбы и повышенного бронепробития, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российская армия в будущем может отказаться от стрелкового оружия калибра 5,45 миллиметра. Среди недостатков указано недостаточное пробивное действие снаряда на средней и большой дальности стрельбы.