Ак Барс Банк запустил быстрые переводы по номеру телефона

28 февраля Ак Барс Банк в числе первых российских банков запустил для всех клиентов Систему быстрых платежей (СБП). Проект был реализован по инициативе Банка России и Ассоциации ФинТех и призван упростить межбанковские переводы. Теперь перевод денег на карту другого банка займет всего пару секунд, и для этого нужно лишь указать номер мобильного телефона получателя.

Перевести деньги можно на карту другого банка как себе, так и другому физическому лицу. Транзакции будут осуществляться моментально — от 2 до 5 секунд — и круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Кроме того, значительно снизится размер комиссии за перевод. В Ак Барс Банке до 31 мая включительно комиссия составит 0 рублей.

Переводить деньги с помощью Системы быстрых платежей можно в интернет-банке и мобильном приложении Ак Барс Банка последней версии. В разделе «Платежи» нужно нажать на иконку «Быстрые переводы» и заполнить стандартную форму: карту списания, сумму и получателя. Перевод денег возможен на карту банков, присоединенных к СБП. При отправлении они появляются в виде списка доступных банков. Также пользователь может установить «банк по умолчанию», на карту которого будут поступать деньги.

«Ак Барс Банк стремится повышать удовлетворенность клиентов, поэтому мы одними из первых предоставили клиентам возможность максимально просто и дешево переводить деньги на карту других банков. СБП — еще один шаг в инновационном развитии наших услуг, который станет прочным фундаментом для собственных разработок», — прокомментировал Тимур Губайдулин, директор дирекции по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка.

Следующий этап развития системы — C2B-переводы (Customer to Business), иначе говоря переводы от физических лиц юридическим. В торговых точках вместо стандартной оплаты покупок при помощи карты или смартфона переводы будут осуществляться по QR-коду, который нужно будет отсканировать с помощью телефона. Благодаря этому снизятся расходы предпринимателей на эквайринг, а клиентам будут предложены дополнительные бонусы, чтобы стимулировать их к оплате с помощью СБП.





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ПАО «АК БАРС» БАНК

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