СМИ сообщили о вывозе около 50 тонн золота из Сирии американскими военными

Армия США вывезла из Сирии порядка 50 тонн золота, полученного от местных боевиков за безопасность. Об этом сообщает агентство SANA.

По предварительным данным, террористы спрятали награбленное в окрестностях города Багхуз, расположенного в районе Абу Камаль. Территория полностью окружена американскими войсками.

Агентство уточняет, что боевики передали США 40 тонн золота, остальные 10 тонн были найдены в различных тайниках. Все золото было вывезено на вертолетах.

Ранее появилась информация, что Турция вывезла свой золотой резерв из США.