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СМИ сообщили о вывозе около 50 тонн золота из Сирии американскими военными

09:00, 01.03.2019
СМИ сообщили о вывозе около 50 тонн золота из Сирии американскими военными
Фото: pixabay.com

Армия США вывезла из Сирии порядка 50 тонн золота, полученного от местных боевиков за безопасность. Об этом сообщает агентство SANA.

По предварительным данным, террористы спрятали награбленное в окрестностях города Багхуз, расположенного в районе Абу Камаль. Территория полностью окружена американскими войсками.

Агентство уточняет, что боевики передали США 40 тонн золота, остальные 10 тонн были найдены в различных тайниках. Все золото было вывезено на вертолетах.

Ранее появилась информация, что Турция вывезла свой золотой резерв из США.

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