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Турция вывезла свой золотой резерв из США

18:22, 20.04.2018 1
Турция вывезла свой золотой резерв из США
Фото: pxhere.com

Центральный банк Турции переместил золотой резерв страны из Федеральной резервной системы США (ФРС). Отмечается, что в 2016 году в ФРС хранилось почти 28,7 тонны золота Турции. В аналогичной графе в отчете за 2017 год стоит прочерк.

Негативно на отношения между странами повлияла поддержка американской стороной сирийских курдов. Обострил ситуацию арест в США турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллы, сообщает РБК.

Напомним, в конце января текущего года турецкие военные начали «антитеррористическую операцию» против курдских ополченцев в районе города Африн на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении зачистить территорию на всем участке турецко-сирийской границы.

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