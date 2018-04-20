Турция вывезла свой золотой резерв из США

Центральный банк Турции переместил золотой резерв страны из Федеральной резервной системы США (ФРС). Отмечается, что в 2016 году в ФРС хранилось почти 28,7 тонны золота Турции. В аналогичной графе в отчете за 2017 год стоит прочерк.

Негативно на отношения между странами повлияла поддержка американской стороной сирийских курдов. Обострил ситуацию арест в США турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллы, сообщает РБК.



Напомним, в конце января текущего года турецкие военные начали «антитеррористическую операцию» против курдских ополченцев в районе города Африн на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении зачистить территорию на всем участке турецко-сирийской границы.