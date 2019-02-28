Мария Баронова из «Открытой России» перешла на работу в Russia Today

Активистка оппозиционного движения «Открытая Россия» Мария Баронова перешла на работу на телеканал RT (бывший Russia Today). Она заняла пост шеф-редактора русской редакции.

Баронова будет курировать благотворительный проект «Дальше действовать будем мы», пишет РБК.

«Некоторое время назад ребята из RT предложили присоединиться к их новому проекту, социальной и благотворительной направленности. То есть предложили мне заняться тем, чем я занимаюсь последние 8 лет», — рассказала сама Баронова изданию.

Напомним, что Мария Баронова входила в Совет «Открытой России», основанной Михаилом Ходорковским и даже выставлялась от движения на выборы в Госдуму. Кроме того, она числилась помощником депутата Ильи Пономарева.