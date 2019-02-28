Новости общества

10:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Самаре уволили директора кладбища после того, как женщина привезла гроб к зданию правительства

17:37, 28.02.2019
В Самаре уволили директора кладбища после того, как женщина привезла гроб к зданию правительства
Фото: pixabay.com

В Самаре уволили директора кладбища «Центральное» после того, как женщина, не сумев похоронить бывшего мужа, отвезла гроб к зданию правительства региона.

Дата и причина увольнения не уточняется, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что мужчину, чье тело в гробу к зданию правительства Самарской области привезла его гражданская жена, смогли похоронить. Одна из родственниц умершего уточнила, что причина смерти — пневмония и сердечная недостаточность. Близкие смогли его похоронить на кладбище в поселке Мирный под Самарой. Отмечается, что мужчина скончался 6 февраля, но похоронить его не могли больше двух недель.

ОбществоВластьПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров