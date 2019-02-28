С 1 июля в России ужесточат требования к изменению конструкции автомобиля

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С 1 июля для легализации переделок в ГИБДД нужно будет предоставить машину на осмотр в испытательную лабораторию, сообщает «Коммерсант».

Часть экспертов отмечает, что это поможет усилить контроль, убрать небезопасные машины-конструкторы. Другие предупреждают о потенциальных проблемах, с которыми могут столкнуться автомобилисты Калининградской области, Камчатки и других регионов, потому что там нет необходимых лабораторий.

Напомним, ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что электронные права могут ввести в 2020 году. Он отметил, что ведомство технически готово к этому, а оцифрованная база ведется начиная с 2011 года. Черников добавил, что введение электронных прав поможет бороться с поддельными водительскими удостоверениями. Кроме того, будут исключены случаи использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.