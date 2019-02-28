Выбросы диоксида серы в Сибае должны прекратиться к концу марта
Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов рассказал, что смог в Сибае, источником которого стал неработающий карьер, должен прекратиться к концу марта.
По его словам, из-за работ по затоплению карьера возможны выбросы диоксида серы повышенной концентрации.
Генеральный директор учалинского ГОКа Закария Гибадуллин назвал ситуацию уникальной.
По его словам, эксперты пришли к выводу, что необходима разработка нормативных документов для предупреждения процессов, возникающих в переходных зонах.
Он также отметил, что доступа к нижней части карьера нет с 2003 года, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» дополнительно выделит городу 200 млн рублей.
При этом выплачивать компенсации жителям Сибая за вред здоровью холдинг не планирует. Такие выплаты компания будет делать только по решению суда.Общество Башкортостан
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