Выбросы диоксида серы в Сибае должны прекратиться к концу марта

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов рассказал, что смог в Сибае, источником которого стал неработающий карьер, должен прекратиться к концу марта.



По его словам, из-за работ по затоплению карьера возможны выбросы диоксида серы повышенной концентрации.

Генеральный директор учалинского ГОКа Закария Гибадуллин назвал ситуацию уникальной.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что необходима разработка нормативных документов для предупреждения процессов, возникающих в переходных зонах.



Он также отметил, что доступа к нижней части карьера нет с 2003 года, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» дополнительно выделит городу 200 млн рублей.

При этом выплачивать компенсации жителям Сибая за вред здоровью холдинг не планирует. Такие выплаты компания будет делать только по решению суда.