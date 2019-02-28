Власти Мордовии смогли добиться реструктуризации государственного долга

Министерство финансов РФ продлило срок возврата бюджетных кредитов, которые ранее были взяты Республикой Мордовия, до 2024 года, сообщает ИА «Regnum».

Такое заявление было сделано на сессии Государственного собрания республики. Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что в регионе занимались и продолжают в спокойном режиме заниматься реструктуризацией госдолга.

Напомним, ранее сообщалось, что госдолг Республики Мордовия по итогам 2018 года превысил собственные доходы. Об этом рассказала директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина.

«Есть два субъекта, у которых на 1 января 2019 года величина госдолга выше доходов, — это Республика Мордовия и Костромская область», — сказала Ерошкина.



