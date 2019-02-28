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Правительство РФ объяснит, почему в срок не исполнены поручения Путина по туризму

12:02, 28.02.2019
Правительство РФ объяснит, почему в срок не исполнены поручения Путина по туризму
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обратился с требованием к правительству РФ выяснить причины неисполнения в срок поручений по туризму, сообщается на официальном портале Кремля.

Правительство должно изучить причины до 31 марта 2019 года, к этому времени нужно подготовить доклад.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообещал оценить работу правительства по поручениям в послании Федеральному собранию. Путин заявил, что через год даст оценку работе каждого члена кабмина и изучит, какие задачи выполнены, а какие нет. Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов заявил, что реализация задач из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию потребует более 900 млрд рублей до 2024 года.

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