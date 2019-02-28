В кабмине рассмотрят законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Фото: Олег Тихонов

28 февраля на заседании правительство России изучит законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Речь идет о поправках в закон «О государственной социальной помощи». Получатели социальной доплаты к пенсии всегда будут обеспечиваться выплатой сумм индексаций сверх установленного в субъекте страны прожиточного минимума.

Напомним, ранее сообщалось, что перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует 18,8 млрд рублей. Такую сумму озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Перерасчет коснется около 12% неработающих пенсионеров.



