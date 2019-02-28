В Казани в марте начнутся торги на размещение киосков в 20 парках и скверах

С 11 марта начнутся торги на аукционах на право размещения торговых точек в 20 парках и скверах Казани. Об этом сообщил на открытой встрече представителей Дирекции парков и скверов с представителями бизнеса директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

Всего предполагается разыграть 50 нестационарных объектов — от кафе и фуд-траков до пунктов проката и вендингов.

Больше всего в парках разместят точек продажи мороженого — 16. При этом наибольшее количество нестационарных сезонных объектов появится в парке им. Горького — 11.

Стартовые цены, сказал Марат Закиров, будут установлены выше прошлогодних, но ниже максимальной цены, полученной на торгах в прошлом году, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее в мэрии Казани сообщили, что доход в бюджет Казани от размещения рекламных конструкций в 2018 году составил 653,4 млн рублей. При этом среднегодовой доход по итогам торгов увеличится на 26%.