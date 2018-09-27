В Москве во время матча умер хоккеист

Фото: Максим Платонов / «Реальное время"

В Москве во время матча любительской Окружной лиги скончался один из хоккеистов. Об этом со ссылкой на очевидцев, сообщает телеканал «360».



Инцидент произошел еще 23 сентября в московском районе Южное Бутово во время хоккейного матча между «Соколом» и ХК «Диал-Дент».

По словам очевидцев, 43-х летний мужчина почувствовал себя плохо и упал на лед. К нему на помощь бросились партнеры по команде, судьи, а также дежурный врач, однако им не удалось спасти спортсмена.

По предварительной информации, хоккеист скончался из-за сердечного приступа.