Права требования к 1,5 тысячи клиентов «Татфондбанка» выставили на торги за 1,4 млрд рублей

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги права требования к физлицам на общую сумму около 1,4 млрд рублей.

Единым лотом планируется реализовать на аукционе права требования к 1455 клиентам обанкротившегося «Татфондбанка». Среди них жители Татарстана и еще 13 регионов: Башкортостана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Проведение торгов намечено на 16 апреля. Они пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке bankrot.zakazrf.ru. Если лот не будет реализован, то 18 июня состоятся повторные торги со снижением начальной цены на 10 процентов, говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Ранее стало известно, что АСВ по искам прокуроров выплатило 234 вкладчикам «Татфондбанка» 246 млн рублей.