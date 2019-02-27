Билялетдинов: «Конечно 12 шайб в двух матчах — это чересчур много. Но на сегодня пока есть то, что есть»

Фото: "Реальное время"

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после второго поражения в серии плей-офф против «Авангарда» во время пресс-конференции поделился соображениями, почему его команда вновь уступила, пропустив шесть шайб.

— Ребята стараются, я считаю, была хорошая игра. Мы сделали много хороших изменений, так скажем. Хорошо сработало большинство сегодня. Но есть моменты, которые нам надо исправлять. Мы понимаем, какие проблемы у нас есть и что нам надо делать.

— 12 пропущенных шайб за два матча — это катастрофически много. В чем причина, почему так не удались эти игры?

— Конечно, это очень много, чересчур много. Обычно в плей-офф такое количество шайб не пропускают. Но на сегодняшний день пока есть то, что есть, и мы пытаемся исправить ситуацию, будем пытаться.

— Сегодня в воротах играл Александр Шарыченков. Вы довольны им? Кто будет играть в третьем матче?

— Я уже сказал, что команда сегодня старалась, все играли с большой отдачей, много хороших вещей сделали. Я оцениваю всю команду и его в том числе. Отдельно выделять его я бы не хотел. Будем решать.

— Насколько физические кондиции могут быть причиной такой игры команды?

— Я считаю, команда в хорошем функциональном состоянии, в хорошей форме.

— Согласны ли с тем, что гол Бека в большинстве стал ключевым? Насколько удаление Андрея Педана, которое реализовал соперник, было необязательным?

— Все голы ключевые, я не хотел бы выделять эту шайбу. Каждая шайба решает и определяет, поэтому надо исключать это. Удаления — это наш недостаток.

— Оцените возвращение Даниса Зарипова в состав. Добавил ли он мастерства команде?

— Данис — определяющий игрок, сегодня он еще раз доказал это. Поэтому это достаточно хорошая помощь, — сказал Билялетдинов.

Ответные игры серии пройдут в Казани 1 и 3 марта.