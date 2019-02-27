Российский научный фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией

Российский научный фонд (РНФ) приостановил перечисление средств для проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Это связано с непоступлением бюджетной субсидии.

В результате приостановилось финансирование более 550 проектов. Это примерно седьмая часть от всех исследований, которые фонд поддерживает в 2019 году, пишет РБК.

По словам представителя фонда, в общей сложности РНФ ожидает поступления из бюджета 7,3 млрд рублей, однако на финансирование научной работы предназначена только часть этих средств.