Российский научный фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией
Российский научный фонд (РНФ) приостановил перечисление средств для проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Это связано с непоступлением бюджетной субсидии.
В результате приостановилось финансирование более 550 проектов. Это примерно седьмая часть от всех исследований, которые фонд поддерживает в 2019 году, пишет РБК.
По словам представителя фонда, в общей сложности РНФ ожидает поступления из бюджета 7,3 млрд рублей, однако на финансирование научной работы предназначена только часть этих средств.Общество
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