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Метеорологи сообщили, что этот год будет теплее предыдущего

16:57, 27.02.2019 2
Метеорологи сообщили, что этот год будет теплее предыдущего
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из-за явления Эль-Ниньо, которое заключается в повышении температуры поверхностного слоя воды в восточной части Тихого океана, нынешний год может стать теплее предыдущего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), вероятность формирования явления к маю оценивается в 50—60%. Признаки Эль-Ниньо наблюдались в атмосфере в конце января.

Ранее сообщалось, что 2018 год, по оценкам Всемирной метеорологической организации, может стать самым теплым за всю 160-летнюю историю метеонаблюдений на планете.

Общество
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комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Зима 2020 года в городе Ростове-на-Дону будет аномально холодной.
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  • Анонимно 27 февр
    Лето 2019 года в городе Ростове-на-Дону будет теплым и сухим.
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