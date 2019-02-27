Метеорологи сообщили, что этот год будет теплее предыдущего

Из-за явления Эль-Ниньо, которое заключается в повышении температуры поверхностного слоя воды в восточной части Тихого океана, нынешний год может стать теплее предыдущего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), вероятность формирования явления к маю оценивается в 50—60%. Признаки Эль-Ниньо наблюдались в атмосфере в конце января.

Ранее сообщалось, что 2018 год, по оценкам Всемирной метеорологической организации, может стать самым теплым за всю 160-летнюю историю метеонаблюдений на планете.