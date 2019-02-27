MasterCard продемонстрировала кольца из золота и серебра, которыми можно расплачиваться

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне MasterCard показала ювелирные кольца, которыми можно расплачиваться, сообщает «Российская газета».

Подобные украшения из золота и серебра впервые представлены на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что еврокомиссия оштрафовала международную платежную систему MasterСard на €570 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей.

«Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,566 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка», — приводит заявление Еврокомиссии ТАСС.

