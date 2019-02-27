Госдума собирается принять законопроекты о жилищной поддержке многодетных семей в весеннюю сессию

Государственная дума в весеннюю сессию примет законопроекты о жилищной поддержке многодетных семей.

Спикер парламента Вячеслав Володин уточнил, что уже направил поступившие в нижнюю палату поручения президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию, пишет ТАСС.

Напомним, Путин во время послания заявил, что льготную ставку в 6% для семей, в которых родился второй и последующий ребенок, распространят на весь период кредита, а не на первые три года или пять лет, как сейчас. Из бюджета это потребует 30 млрд.

Кроме того, семьям, где рождается третий и последующий ребенок, погасят 450 тысяч рублей ипотеки. Эта мера начнет действовать задним числом — с 1 января 2019 года.



Подробнее о поручениях Путина — в материале «Реального времени».