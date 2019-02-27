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В АТОР сообщили о подорожании туров на майские и мартовские каникулы на 10%

13:41, 27.02.2019
В АТОР сообщили о подорожании туров на майские и мартовские каникулы на 10%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Туристические путевки на мартовские и майские праздники у российских туроператоров подорожали в среднем на 10% по сравнению с 2018 годом.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уточнила, что это касается всех направлений, за исключением Сочи и Крыма. Здесь цены либо не изменились, либо стали ниже, чем в прошлом году, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российские туроператоры ожидают падение спроса на туристические путевки, что связано с сокращением доходов населения. Наиболее популярными направлениями в 2019 году станут Турция и Россия.

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