В АТОР сообщили о подорожании туров на майские и мартовские каникулы на 10%

Туристические путевки на мартовские и майские праздники у российских туроператоров подорожали в среднем на 10% по сравнению с 2018 годом.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уточнила, что это касается всех направлений, за исключением Сочи и Крыма. Здесь цены либо не изменились, либо стали ниже, чем в прошлом году, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российские туроператоры ожидают падение спроса на туристические путевки, что связано с сокращением доходов населения. Наиболее популярными направлениями в 2019 году станут Турция и Россия.