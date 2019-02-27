В Сети появилось видео неудачной посадки самолета из Баку в Шереметьево

Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео неудачного приземления самолета Баку — Москва на взлетно-посадочную полосу (ВПП) московского аэропорта Шереметьево.



На кадрах видно, как самолет занесло и он резко развернулся и начал дрифтовать, после чего остановился.



Инцидент произошел 26 февраля. На борту были два пилота и три пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. У самолета оказалась повреждена стойка шасси.



По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



Ранее на видео попал момент падения людей с трапа в аэропорту Барнаула.