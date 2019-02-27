Минсельхоз РФ опроверг информацию о распределении квот на поставки зерна среди экспортеров
В Минсельхозе РФ заявили, что информация о квотах на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Минсельхоз в настоящее время не видит предпосылок для корректировки прогноза по экспорту зерна и не обсуждает введение никаких ограничительных мер, передает ТАСС.
В Минсельхозе добавили, что прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду (июль 2018 года — июнь 2019 года) на уровне 42 млн т сформирован с учетом данных ключевых экспортеров.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Минсельхоз РФ ввел негласные квоты для экспортеров зерна для того, чтобы препятствовать вывозу большого количества продукции за рубеж.
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