Радий Хабиров и директор УГМК проведут встречу с жителями Сибая

Врио главы Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын встретятся с жителями Сибая в среду, 27 февраля.

Темой обсуждения станет экологическая ситуация в городе. Горожане смогут задать вопрос руководителю РБ и главе УГМК-холдинга, который принял решение приехать после беседы с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, сообщили в пресс-службе администрация Сибая.

На данный момент продолжается ликвидация очагов тления в Сибайском карьере. По последним данным, уровень поднятия воды от горизонта 549 метров составил 44 метра. Работы завершатся до 20 марта.

Напомним, ранее «Реальное время» подробно описывало ситуацию в Сибае.



