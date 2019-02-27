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Радий Хабиров и директор УГМК проведут встречу с жителями Сибая

11:58, 27.02.2019 1
Радий Хабиров и директор УГМК проведут встречу с жителями Сибая
Фото: sibay.bashkortostan.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын встретятся с жителями Сибая в среду, 27 февраля.

Темой обсуждения станет экологическая ситуация в городе. Горожане смогут задать вопрос руководителю РБ и главе УГМК-холдинга, который принял решение приехать после беседы с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, сообщили в пресс-службе администрация Сибая.

На данный момент продолжается ликвидация очагов тления в Сибайском карьере. По последним данным, уровень поднятия воды от горизонта 549 метров составил 44 метра. Работы завершатся до 20 марта.

Напомним, ранее «Реальное время» подробно описывало ситуацию в Сибае.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    В этой встрече были работники УГМК и администрации, пострадавших не допустили в зал. В больнице пострадавшим от угара серой ставят диагноз ОРВИ и бронхит. Это люди живущие от карьера в 500 метрах. Где справедливость.... ????
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