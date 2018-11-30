В Сети появилось видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО

В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском.





Очевидцы зафиксировали момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. На видео видны разрывы ракет.

Ранее СМИ сообщали, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты. Позже израильские военные опровергли это утверждение.

В прошлые выходные в Сирии в результате атаки международной коалиции под руководством США погибли 20 мирных жителей.