В Казани условные террористы взорвали ТЦ

Накануне в Казани прошли командно-штабные учения по пресечению терактов. По их сценарию, группа террористов совершила взрывы в торговом зале и на парковке одного из гипермаркетов, а затем попыталась укрыться в лесу.

Спецслужбами отработаны навыки проведения контртеррористической операции по нейтрализации террористов и минимизации последствий условных терактов, включая эвакуацию пострадавших, ликвидацию возникших пожаров, оказание первой медицинской помощи.

Условные преступники обнаружены и обезврежены силами спецподразделений, сообщили «Реальному времени» в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в РТ.