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В Казани условные террористы взорвали ТЦ

09:31, 27.02.2019
В Казани условные террористы взорвали ТЦ

Накануне в Казани прошли командно-штабные учения по пресечению терактов. По их сценарию, группа террористов совершила взрывы в торговом зале и на парковке одного из гипермаркетов, а затем попыталась укрыться в лесу.

Спецслужбами отработаны навыки проведения контртеррористической операции по нейтрализации террористов и минимизации последствий условных терактов, включая эвакуацию пострадавших, ликвидацию возникших пожаров, оказание первой медицинской помощи.

Условные преступники обнаружены и обезврежены силами спецподразделений, сообщили «Реальному времени» в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в РТ.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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