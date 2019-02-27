В России мировые судьи могут получить пожизненный срок полномочий

Верховный суд РФ подготовил поправки, согласно которым полномочия мирового судьи не смогут ограничиться определенным сроком.

Планируется, что несменяемость мировых судей избавит их от возможного административного давления, что повлечет за собой повышение качества работы судебного органа и увеличение оправдательных приговоров.

Также в поправках ВС говорится об увеличении предельного возраста пребывания в должности мирового судьи до 70 лет. По мнению экспертов, таким образом устанавливается фактически пожизненный срок полномочий для судей, пишет «Коммерсант».

По действующему законодательству мировых судей назначают региональные парламенты сроком не более чем на 5 лет с правом переназначения на последующие сроки.

В скором времени поправки внесут в Госдуму РФ для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил судьей в Татарстане начальника отдела ГСУ МВД.