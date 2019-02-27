Эрдоган: Турция подтвердила готовность закупить российские С-400

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не намерен отказываться от сделки с Россией по зенитно-ракетным комплексам С-400.

По его мнению, российская сторона предложила выгодные условия, на которые Анкара согласилась, поэтому о том, «чтобы отступить, даже речь не идет», передает «Интерфакс».

Кроме того, Эрдоган добавил, Турция готова рассмотреть возможность приобретения американских ЗРК «Патриот», если американская сторона отойдет от жесткой позиции в вопросе закупок российских зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, планируется, что ракетные комплексы С-400 Россия поставит Турции к осени 2019 года.