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Эрдоган: Турция подтвердила готовность закупить российские С-400

07:45, 27.02.2019 1
Эрдоган: Турция подтвердила готовность закупить российские С-400
Фото: kremlin.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не намерен отказываться от сделки с Россией по зенитно-ракетным комплексам С-400.

По его мнению, российская сторона предложила выгодные условия, на которые Анкара согласилась, поэтому о том, «чтобы отступить, даже речь не идет», передает «Интерфакс».

Кроме того, Эрдоган добавил, Турция готова рассмотреть возможность приобретения американских ЗРК «Патриот», если американская сторона отойдет от жесткой позиции в вопросе закупок российских зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, планируется, что ракетные комплексы С-400 Россия поставит Турции к осени 2019 года.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Да здравствует халиф всех тюркских народов Вселенной, Реджеп Тайип Эрдоган!
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