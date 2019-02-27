При пожаре в Кемеровской области погибли семь человек

В Кемеровской области в городе Мариинске произошел пожар, в котором погибли семь человек.

Возгорание случилось в жилом доме на Коммунистической улице. Спасатели, приехавшие на место происшествия, обнаружили, что крыша дома обрушилась, а комната, где находились люди, выгорела полностью.

В результате пожара погибли пять взрослых и двое детей. Причины инцидента и личности погибших устанавливаются, передает «Интерфакс».

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бангладеш при пожаре в жилом доме погиб 81 человек.