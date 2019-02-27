Синоптики Татарстана прогнозируют небольшой снег и до -7°С
Сегодня, 27 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможен небольшой снег. Утром синоптики допускают образование тумана.
Ветер переменных направлений, слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит 2—7 градусов ниже ноля. В Казани столбик термометра будет колебаться от -2°С до -5°С. В Набережных Челнах же прогнозируется от -5°С до -7°С.Общество Татарстан
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