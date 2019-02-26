Следком задержал еще двоих подозреваемых по делу Арашуковых

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Сегодня оперативники и следователи задержали еще двух подозреваемых проходящих по делу Арашуковых. Еще двое объявлены в розыск.

«Сегодня задержаны еще двое подозреваемых — бывший генеральный директор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь») и и. о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная», — приводит ТАСС слова официального представителя СКР Светланы Петренко.

По версии Следкома, оба задержанных получали наличность от промышленных потребителей газа.

Кроме того, в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

Напомним, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, долгое время возглавлявший структуры «Газпрома» на Северном Кавказе подозреваются в хищении газа на сумму не менее 30 млрд рублей. Кроме того, следствие считает их причастными к нескольким убийствам. По некоторым данным, арест сенатора и его отца стал возможен после доклада силовиков президенту РФ Владимиру Путину.