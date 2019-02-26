Бюджет Самарской области увеличен на 11 млрд рублей

Бюджет Самарской области на 2019 год увеличен на 11,1 млрд рублей. В эту сумму входят как неизрасходованные остатки, так и трансферты из федерального бюджета.

Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов сообщил на заседании Самарской губернской думы, что на 1 января 2019 года остатки на едином счете областного бюджета составили 10,4 млрд рублей.

В общей сложности расходы областного бюджета в 2019 году планируется увеличить на 11,151 млрд рублей — до 169,5 млрд рублей, передает НИА «Самара».

Из дополнительных средств 1 млрд рублей планируется направить на капремонт, еще 547 млн рублей пойдут на объекты здравоохранения.