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Бюджет Самарской области увеличен на 11 млрд рублей

21:16, 26.02.2019
Бюджет Самарской области увеличен на 11 млрд рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Бюджет Самарской области на 2019 год увеличен на 11,1 млрд рублей. В эту сумму входят как неизрасходованные остатки, так и трансферты из федерального бюджета.

Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов сообщил на заседании Самарской губернской думы, что на 1 января 2019 года остатки на едином счете областного бюджета составили 10,4 млрд рублей.

В общей сложности расходы областного бюджета в 2019 году планируется увеличить на 11,151 млрд рублей — до 169,5 млрд рублей, передает НИА «Самара».

Из дополнительных средств 1 млрд рублей планируется направить на капремонт, еще 547 млн рублей пойдут на объекты здравоохранения.

ЭкономикаБюджет
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