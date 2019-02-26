Gunvor может продать активы в России

Нефтетрейдер Gunvor, одним из основных акционеров которого ранее был Геннадий Тимченко, может продать часть активов в России. Таким образом компания рассчитывает оптимизировать финансовые потоки.

В частности, трейдер рассматривает возможность продажи 26% в нефтепродуктовом терминале в российском порту Усть-Луга, пишет Reuters.

Финансовые показатели компании по итогам минувшего года оказались неутешительными. Потери принесли отказ от модернизации роттердамского НПЗ, ее выход из проекта по освоению Лаганского блока на шельфе Каспийского моря, а также урегулирование продолжающихся судебных споров.

В Gunvor агентству пояснили, что компания «приняла упреждающие меры в отношении вызовов, с которыми столкнулась в 2018 году, и осуществила стратегические изменения, включающие реструктуризацию, сокращение расходов и инвестиции в свою торговую площадку».

Ранее 43,5% в Gunvor International B.V. принадлежали Геннадию Тимченко, которого считают приближенным к президенту РФ Владимиру Путину. Однако в 2014 году он продал свою долю в компании.