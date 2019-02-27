Skoda презентовала новый кроссовер Kamiq

Автопроизводитель Skoda показал новый компактный кроссовер Kamiq. Презентация авто пройдет на Женевском автосалоне 5 марта.

Для европейского рынка машина получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1 л и 1,5 л. Его мощность составит 95—115 л.с. и 150 л.с. Также авто оснастят системой Active Cylinder Technology (ACT), которая автоматически отключает два цилиндра при небольшой нагрузке и позволит экономить топливо.

Кроме того, производитель предлагает в качестве альтернативы 1,6-литровый дизельный двигатель мощностью 115 л.с. и работающий на газе мотор объемом 1 л и мощностью 90 л.с.

Серийная версия Skoda Kamiq построена на платформе Modular Transverse Matrix (MQB), сообщается на сайте компании. Модель получила узкие светодиодные фары, широкую радиаторную решетку, спойлер, фонари в виде бумерангов, а также диффузор.

Габариты кроссовера составят 4 241 мм, 1 793 мм и 1 531 мм. Колесная база — 2 651 мм. Объем багажного отделения в зависимости от вариантов трансформации может варьироваться от 400 до 1 395 л.

В качестве опций клиентам предложат систему удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, функцию помощи при парковке, систему распознавания пешеходов и контроль усталости водителя.