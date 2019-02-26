Новости промышленности

10:41 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Совет директоров «Газпрома» одобрил прекращение полномочий двух заместителей предправления

19:11, 26.02.2019
Совет директоров «Газпрома» одобрил прекращение полномочий двух заместителей предправления
Фото: commons.wikimedia.org / Boris Chimit-Dorzhie

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил прекращение полномочий заместителей председателя правления Александра Медведева и Валерия Голубева. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Также прекращены полномочия члена правления компании Всеволода Черепанова.

Вчера стало известно, что Медведев и Голубев освобождены от занимаемых должностей.

Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит». Причина увольнения Голубева не называется.

ПромышленностьНефтехимия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров