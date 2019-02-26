Совет директоров «Газпрома» одобрил прекращение полномочий двух заместителей предправления
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил прекращение полномочий заместителей председателя правления Александра Медведева и Валерия Голубева. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Также прекращены полномочия члена правления компании Всеволода Черепанова.
Вчера стало известно, что Медведев и Голубев освобождены от занимаемых должностей.
Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит». Причина увольнения Голубева не называется.ПромышленностьНефтехимия
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