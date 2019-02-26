Итоги дня: «Тубэтэй Тауэр» в Казани, сессия Казгордумы и потери Сбербанка из-за ошибок искусственного интеллекта

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 февраля.

Сегодня в татарстанском Минкульте прошел второй конкурс по отбору кандидатов на должность директора Казанского цирка. Среди участников — сын бывшего руководителя цирка, продюсер ледового шоу, продавец оборудования для праздников и известный дрессировщик тигров и носорогов. Подробности в репортаже «Реального времени».

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге рассказала, что в Казани возле стадиона «Казань Арена» может появиться башня «Тубэтэй Тауэр». Она будет представлять собой здание в форме татарского национального головного убора. Сейчас проект находится в стадии разработки. Предполагается, что на создание здания уйдет 350 млн рублей. О других объектах, которые будут построены в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Минэкономразвития России (МЭР) включило четыре банка Республики Татарстан в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%. В список вошли ООО «Камкомбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, ООО КБЭР «Банк Казани» и АКБ «Энергобанк» (ПАО).

Сегодня состоялась 32-я сессия Казанской городской думы. На ней говорили об индексе промышленного производства, налоговых поступлений с предприятий малого и среднего бизнеса, программе переселения из аварийного жилья и нарушениях финансово-хозяйственного законодательства.

Французский автогигант Peugeot-Citroen (PSA Group), который владеет немецким концерном Opel, заявил о возвращении на российский рынок. Решение является частью развития бренда, в том числе это усилит позиции марки в евразийском регионе, одной из главных частей которого является Россия.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк из-за ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей. Он отметил, что искусственный интеллект обычно принимает решение в больших системах. В тоже время маленькая ошибка, которая закрадывается в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям.

Сегодня Актанышский райсуд вынес приговор по делу об отравлении 89 детей от 7 до 14 лет в школьной столовой. Виновными в массовом заболевании вследствие нарушений санитарно-эпидемиологических правил признаны посудомойщица ресторана «Актаныш» (ООО «Граф Плюс») Рафида Камалетдинова и повар школы №2 Ильсеяр Адгамова. Суд назначил каждой по 160 часов обязательных работ.

Россия заняла 22-е место в рейтинге 25 стран, готовых к внедрению беспилотного транспорта. По сравнению с рейтингом, вышедшим в январе 2018 года, Россия опустилась на четыре строчки.