За кресло директора цирка в Казани борются продюсер, продавец аттракционов и дрессировщик носорогов

Победителя открытого конкурса татарстанский Минкульт назовет в течение десяти дней

Фото: Максим Платонов

Сегодня в татарстанском Минкульте прошел второй конкурс по отбору кандидатов на должность директора Казанского цирка. Среди участников — сын бывшего руководителя, продюсер ледового шоу, продавец оборудования для праздников и известный дрессировщик тигров и носорогов Сергей Нестеров. Выступая перед жюри, кандидаты предлагали отдать здание «Цирку дю Солей», отказаться от билетных операторов и создать собственную программу для Казанского цирка. Подробности в репортаже «Реального времени».

На место Дамира Шарифуллина претендует дрессировщик носорогов и тигров

Кресло директора Казанского цирка остается пустым с прошлого года — с тех самых пор, как 62-летний Дамир Шарифуллин написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию.

Поначалу в качестве его преемника рассматривался директор Татарской филармонии имени Тукая Кадим Нуруллин. Однако чуть позже министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что договоренностей с ним достигнуто не было. По информации «Реального времени», Кадим Нуруллин мог сам отказаться от руководства Казанским цирком и предпочел реализовать масштабный проект по развитию Татарской филармонии.

Чтобы определить нового руководителя для цирка, в прошлом году татарстанский Минкульт объявлял конкурс. В комиссию, которая должна была определить победителя, входили министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и дрессировщик Эдгард Запашный. Однако выбрать подходящую кандидатуру тогда не удалось.

Большинство из тех, кто пришел в Минкульт сегодня, были хорошо знакомы членам жюри, потому что участвовали в конкурсе и в первый раз. Пожалуй, наиболее ожидаемой была презентация дрессировщика Сергея Нестерова, который тоже решил выдвинуть свою кандидатуру на пост директора Казанского цирка. Напомним, Нестеров является цирковым артистом в третьем поколении и дрессирует тигров и носорогов.

«То же самое, что шубы в ДК продавать»

Первым на трибуну перед комиссией вышел Игорь Борисов, который пришел побороться за место директора Казанского цирка во второй раз.

— Второй раз — значит, что-то пошло не так, — начал он свое выступление. Он рассказал, что доработал программу, и, чтобы понять, что же именно пошло не так, выложил свою презентацию на своей странице в «Фейсбуке». Борисов дал понять собравшимся, что пользователи соцсети оценили его труд.

— Скажу сразу, что отрицательных я каких-то там моментов не получил. Все, что было на «Фейсбуке», все было на пользу. <> Все только лайкали, — заметил Игорь Борисов.

В качестве проблем цирка выступающий выделил отсутствие работы со зрителями, высокий средний чек на человека, низкий статус цирка вместе с отсутствием собственных цирковых программ. Среди предложений Борисова были разработка семейного тарифа, проведений акций, введение единой система оплаты в цирке.

По мнению выступающего, для того чтобы привлечь больше людей в цирк, нужно снизить средний чек. Для этого, по мнению Борисова, цирк должен сам продавать какую-то сувенирную продукцию, организовывать фотозоны. В этом случае можно будет снизить цену на развлечения.

Далее последовали еще более грандиозные планы — открыть по филиалу цирковой школы в каждом районе Казани, в более мелких городах, райцентрах. Игорь Борисов даже придумал национальную программу для труппы, которая будет работать в Казанском цирке и назвал ее «Сказки Татарского Народа» (так у автора проекта, — прим. ред.). В качестве режиссера он предложил Елену Польди. Сюжет программы более чем незамысловатый — мальчик и девочка путешествуют с феей по татарской истории. Номера, связанные с историей татар, по замыслу Борисова, чередуются с отсылками к произведениям литературы и живописи. К примеру, через конное шоу будет показано падение Болгара, а жонглеры покажут «Шурале».

Один из членов комиссии — председатель общественного совета при Минкульте Татарстана Марсель Таишев поинтересовался у кандидата Игоря Борисова, как тот относится к животным в цирке. Но когда Борисов начал отвечать на этот вопрос, стало понятно, что снова что-то пошло не так.

— Я думаю, что это нужно больше пропагандировать. Я думаю, нужно, чтобы дрессировщики больше работали со СМИ, показывали, как они дрессируют животных своих. Это же просто — животные или силой дрессируются, или голодом, то есть едой, — заявил в ответ кандидат в руководители цирка.

— Кто вам такое сказал? Это ваше частное мнение или специалиста по дрессуре? — эмоционально отозвался Эдгард Запашный.

Оказалось, что Игорь Борисов водит на дрессировку свою собаку и свой опыт черпает именно на этих занятиях. Он пояснил, мол, если собака не будет голодной, она же не будет работать.

— А как косатки прыгают с людьми в воду? И как дрессировщик плавает с косаткой, если она голодная? — грозно спросил Запашный.

Тут Игорь Борисов уже исчерпал свои знания в дрессуре животных или просто решил не вызывать гнев терпеливого мастера, вернулся к ответу на первый вопрос, сказав, что дрессировщики сами должны пропагандировать свою деятельность.

Но Эдгард Запашный так просто спикера со сцены не отпустил. И процитировал слова Борисова, написанные им в соцсетях.

— Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали собственные слова: «Давайте отдадим казанский цирк под цирк Cirque du Soleil. И цирк Cirque du Soleil вас там еще и лайкает.

— Он меня лайкнул? — казалось, этот факт кандидата Борисова удивил больше всего. После недолгих споров кандидат в директора все же согласился, что если уж цирк пустует, то его можно и «дю Солею» отдать.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пояснила, что вопрос стоит не в зарабатывании денег, а в том, что цирк не производит собственной продукции.

— Мы сегодня ругаемся, что в одно время во всех ДК шубы продавали. Это по сути то же самое, когда нет профильной деятельности. Есть только сдача в аренду, — посетовала Аюпова.

Как экономный кандидат предложил отказаться от билетных операторов

— Давно не виделись, — улыбнулась Зульфия Калимуллина, намекая на то, что и она перед комиссией предстает не в первый раз. По ее словам, за то время, пока она и члены комиссии не виделись, цирк сменил билетного оператора и вместо 6% платит 8% комиссии. По ее расчетам, при 70%-ной заполняемости зала цирк будет терять около 4,5 млн рублей. В качестве альтернативы она предложила отказаться от билетного оператора, создать свою программу и платить только банку–эквайеру 1,5—3%. По подсчетам Калимуллиной, на этом можно будет сэкономить более 11 млн рублей.

Из выступления Калимуллиной стало понятно, что она склоняется к варианту, когда в программу Казанского цирка будут включены только выступления артистов, так как содержание и транспортировка животных обходятся дорого.

В качестве успешного примера национального цирка Зульфия Калимуллина привела «Бриллиантовый цирк Якутии», который работает с 1994 года. По ее словам, в труппе цирка работают 60 человек. Выступают такие животные, как песцы, олени, у цирка есть свой балет, оркестр.

— Имею рекомендательные письма от главы компании «Росгосцирк», Большого московского цирка, Королевского цирка Гии Эрадзе, с которым сотрудничала шесть лет, последние 6—7 месяцев являюсь сопродюсером ледового шоу «Айсберг», — резюмировала Калимуллина, делая акцент на том, что опыт работы в цирке у нее есть.

Цирк как Большой театр

Дрессировщик тигров и носорогов Сергей Нестеров, выступление которого, может быть, ждали больше остальных, пришел на конкурс без презентации. С самого начала Нестеров заявил, что никаких подсчетов он не делал и делать их без аудита в принципе невозможно. Тем не менее из его выступления стало понятно, что он более других понимает, как и на чем зарабатывает цирк. В целом его выступление не напоминало бизнес-план, как это было у предыдущих выступающих, а скорее стало его размышлением о том, что не так в сегодняшнем Казанском цирке.

— Цирк должен выходить в собственный прокат. На самом деле, цирк утратил административную функцию, функцию сбора зрителей, просто превратился в арендную площадку, — отметил Сергей Нестеров.

Дрессировщик подчеркнул, что в качестве зрителей необходимо привлекать туристов. Он принес с собой афишу казанских мероприятий в виде брошюры, которую ему дали в гостинице. Но по словам Нестерова, там нет ни информации о выступлениях в самом цирке, ни даже адреса цирка. Хотя брошюру составлял официальный туристический портал Татарстана.

По мнению Нестерова, если речь идет о собственной программе, то цирк обязательно должен быть с животными.

— Цирк с животными — это наша страна. Это как Большой театр. <> Российское цирковое искусство — это прежде всего цирк с животными. Мы этим славились всегда, — подчеркнул Сергей Нестеров.

Общаясь с журналистами уже после конкурса, Нестеров рассказал, что приглашения из Татарстана не получал, но, узнав об отборе, решил поучаствовать и подготовил выступление. По словам Нестерова, он готов к переезду в Казань. Что касается животных, которых он дрессирует, они будут продолжать свои гастроли и выступления по расписанию. Они приедут в Казань, только если это будет необходимо для новой программы.

Самым молодым и неопытным кандидатом в директора, наверное, оказался Рушан Сафин. Он коротко называл направления, в которых нужно работать. На вопрос комиссии о том, когда он в последний раз был в цирке, Сафин ответил, что «давно, в детстве». А свою мотивацию к участию в конкурсе он обозначил как личностный рост, а не развитие цирка, к примеру.

Последним к трибуне вышел Рамиль Шарифуллин — сын бывшего директора Казанского цирка Дамира Шарифуллина. Он признал, что в цирке есть определенные проблемы. В качестве варианта создания национальной программы он предложил разбросать отдельные номера у разных прокатчиков, чтобы потом собрать их в единое целое.