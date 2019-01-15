АвтоВАЗ сообщил о ликвидации аварии и возобновлении производства

ПАО «АвтоВАЗ» отчиталось о ликвидации аварии на магистральном трубопроводе. Приостановленные производства возобновляют работу.

«Авария ликвидирована. Идет заполнение технологии производства», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-служба компании.

Ранее со ссылкой на представителя независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонида Емшанова сообщалось, что 14 января АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на платформе B0, предположительно, из-за неполадок в цехе окраски.

Напомним, что летом 2018 года АвтоВАЗ приостанавливал производство автомобилей на предприятиях в Тольятти и Ижевске. Тогда это было связано с корпоративным отпуском.