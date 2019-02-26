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Промышленность

Россия поставляла топливо КНДР в обход санкций — Reuters

15:40, 26.02.2019

Российский танкер «Тантал» передал топливо северокорейскому судну, что запрещено международными санкциями.

Как сообщает Reuters, судна встречались около четырех раз с октября 2017 года по май 2018 года. Передача топлива могла дать экономическую поддержку Северной Корее и облегчить изоляцию, уточняет издание.

Отмечается, что, выходя в заграничные рейсы, «Тантал» указывал, что везет топливо в китайский порт Нинбо, но вместо этого встречался в нейтральных водах с северокорейским судном и переливал топливо на его борт.

Ранее СМИ сообщили, что российские официальные лица осенью прошлого года предложили руководству Северной Кореи особое секретное сотрудничество.

Это предложение направлено на урегулирование переговоров с властями США по ядерной программе Пхеньяна.

ПромышленностьЭнергетика
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