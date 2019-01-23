Еврокомиссия предложила ужесточить выдачу «золотых виз» инвесторам

Еврокомиссия предложит странам Евросоюза ужесточить выдачу «золотых виз» в обмен на инвестиции. Чиновники ЕК считают, что подобными программами могут пользоваться для отмывания денег и ухода от налогов.

Программами, позволяющими получить вид на жительство или гражданство страны за вложенные в ее экономику деньги, могут пользоваться представители организованных преступных группировок, пишет Financial Times.

За последние 10 лет с помощью таких программ члены ЕС привлекли в совокупности около 25 млрд евро, подсчитали авторы исследования Global Witness и Transparency International. Больше всего на выдаче виз зарабатывают Испания, Кипр и Португалия, которые ежегодно привлекают в среднем 970 млн, 900 млн и 670 млн евро соответственно, а чаще всего такими программами пользуются граждане Китая и России.

В исследовании отмечается, что страны зачастую не отслеживают происхождение денег и одобряют почти все заявки на «золотую визу».

Напомним, что в январе 2018 года сообщалось о десятках российских бизнесменов, запросивших гражданство Мальты в обмен на инвестиции в размере 900 тысяч евро. Среди них журналисты нашли фамилии основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, владельца O1 Properties Бориса Минца и других.



