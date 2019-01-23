Forbes: Ротенберги продали свои бизнес-джеты из-за санкций

Предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги продали свои бизнес-джеты Bombardier Global. Причиной стали санкции США, из-за которых банки перестали принимать платежи по кредитам.

Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, пишет Forbes. Аркадий Ротенберг же пользовался Bombardier Global 300 за $15 млн, он был оформлен на Olpon Investment Limited.

«После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — приводит издание слова представителя Бориса Ротенберга.

По словам бизнесмена, санкции доставляют некоторое неудобство, в частности, теперь ему нередко приходится перестраивать свой плотный рабочий график и корректировать его под возможность использования частных самолетов.

Ротенберги попали в первую волну санкций Минфина США. В 2015 году американские власти заморозили активы двух российских банков на общую сумму в $637 млн. Один из них — «СМП Банк» — принадлежит Борису и Аркадию Ротенбергам на 76,1%.





