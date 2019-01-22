Экипаж разбившегося Ту-22М3 принял огни ограждения за световое оборудование аэродрома — СМИ

Экипаж разбившегося в Мурманской области Ту-22М3 принял огни ограждения за световое оборудование аэродрома из-за непогоды.

По информации «Известий», воздушное судно заходило на посадку на скорости 300 км/ч. От удара о поверхность взлетной полосы корпус Ту-22М3 разломился пополам.

В самолете оставался значительный остаток горючего топлива. Впоследствии его разлив, по предварительной версии, мог стать причиной начавшегося пожара на взлетно-посадочной полосе.



Отмечается, что на борту Ту-22М3 отсутствовали реальные боеприпасы, кроме весовых макетов ракет.

В момент крушения погибли командир экипажа и его помощник. Всего на борту находились четыре человека. Один из летчиков скончался по дороге в госпиталь. Четвертый член экипажа находится в больнице с многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ рассматривает все возможные версии катастрофы бомбардировщика Ту-22М3, в том числе техническую неисправность самолета. На месте крушения сохраняется угроза взрыва.