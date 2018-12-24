Путин реорганизовал кремлевское управление по обеспечению конституционных прав

Президент России Владимир Путин реорганизовал кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан. Управление получит новые функции по обеспечению деятельности президента по вопросам государственной миграционной политики.



«Реорганизовать управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики», — говорится в указе.

Отмечается, что глава администрации Кремля Антон Вайно должен в течение месяца утвердить структуру и штатное расписание структуры.

Ранее стало известно, что правительство Татарстана примет новую стратегию по правам человека до конца текущего года.