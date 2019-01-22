ТОСЭР Челнов пополнили шесть проектов

Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Набережных Челнах одобрила шесть инвестиционных проектов.

Так, одобрены проекты по организации производств сильфонных компенсаторов, молочных продуктов по оригинальным турецким рецептам и товарного бетона. Будут построены заводы по производству запасных частей к грузовым автомобилям и тротуарной плитки премиум-класса. Также в ТОСЭР организуют производство теплоизоляционных цилиндров из минеральной ваты, сообщает пресс-служба президента РТ.

Проводивший заседание комиссии премьер-министр РТ Алексей Песошин поручил подготовить протокол заседания комиссии и представить на утверждение.

Ранее комиссия одобрила создание трех проектов на ТОСЭР в Челнах.