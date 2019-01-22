Первый замруководителя Следкома Пензенской области перешел на аналогичную должность в Удмуртию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил полковника юстиции Рустама Тугушева на должность первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Тугушев родился в 1975 году в Пензе. В 1997 году окончил с отличием Институт прокуратуры Саратовской государственной академии права. В этом же году принят на службу в прокуратуру Пензенской области. С 2007 года он работал первым заместителем руководителя следственного управления СК РФ по Пензенской области.

Ранее коллектив Следственного управления СК РФ по Удмуртии устроил проводы бывшему замначальника главка Дмитрию Матушкину. Он возглавил управление СКР в Пензенской области.