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Следком Удмуртии проводил замначальника регионального главка в Пензу

18:10, 12.10.2018
Следком Удмуртии проводил замначальника регионального главка в Пензу
Фото: udm.sledcom.ru

Коллектив Следственного управление СКР по Удмуртии устроил проводы бывшему замначальника главка Дмитрию Матушкину. Он возглавит управление СКР в Пензенской области.

«Коллеги преподнесли Дмитрию Михайловичу памятные подарки. В его честь прозвучали стихи и песни», — сообщает пресс-служба СУ СКР по УР.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Матушкина 2 октября.

Дмитрий Матушкин родился в 1971 году в с. Большой Селег Красногорского района республики. Получил высшее юридическое образование в Удмуртском государственном университете. Начал службу в органах прокуратуры в 1992 году.

ОбществоВласть Удмуртия
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