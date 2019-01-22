Внешнеторговый оборот Татарстанской таможни превысил $4 млрд

Внешнеторговый оборот Татарстанской таможни увеличился по сравнению с 2017 годом на 14%. По данным за 12 месяцев 2018 года он составил 4 млрд 924 млн 310 тысяч долларов, сообщает «Татар-информ».

Торговые операции через Татарстанскую таможню провели 1 158 участников внешнеэкономической деятельности. В 2017 году таковых было 1 139. Физический объем грузов в 2018 году превысил 4 млн тонн.

Напомним, в июле 2018 года Татарстанская таможня в течение суток обнаружила в трех международных почтовых отправлениях контрафактный Кубок ФИФА. Посылки направлялись в Краснодар, Иркутск и Бежецк Тверской области из Гонконга.