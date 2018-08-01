В июле татарстанская таможня выявила 13 поддельных Кубков ФИФА

Казанская таможня в течение суток обнаружила в трех международных почтовых отправлениях таможенники контрафактный Кубок ФИФА.

Посылки направлялись в Краснодар, Иркутск и Бежецк Тверской области из Гонконга.

«О всех фактах Татарстанская таможня проинформировала представителя Международной федерации футбольных ассоциаций, и в настоящее время Кубки ждут решения правообладателя. В случае подтверждения их контрафактной «природы» они отправятся, в соответствии с международными нормами, обратно в Китай», — сообщает пресс-служба таможни.

Всего в июле татарстанские таможенники выявили 13 Кубков ФИФА с признаками контрафактности, пять из которых правообладатель уже признал контрафактными.